Share this post :

Buruh melakukan long march menuju Istana Merdeka saat May Day, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (1/5/2015). - Antara/Andika Wahyu

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada 12 titik yang diprediksi bakal dilewati massa buruh menjelang Hari Buruh Internasional besok, 1 Mei 2018.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, penutupan arus lalu lintas akan terjadi di beberapa titik. Penutupan dimulai pukul 10.00 WIB sampai 18.00 WIB selama aksi buruh berlangsung.

Pengalihan arus lalu lintas pertama yang dilakukan Kepolisian adalah di sekitar Istana Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS). Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju jalan Majapahit dialihkan ke kiri, Jalan Juanda, sementara arus lalu lintas dari jalan Lapangan Banteng menuju Jalan Veteran dialihkan ke kanan ke Jalan Pos.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gunung Sahari menuju ke Jalan Dr. Sutoyo selanjutnya diluruskan ke Jalan Senen Raya. Sedangkan arus lalu lintas dari Jalan Senen Raya menuju Jalan Budi Utomo diluruskan ke Jalan Gunung Sahari

Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan menuju Jalan Perwira, selanjutnya arus lalu lintas dari arah Simpang Lima Senen menuju RSPAD Gatot Subroto diluruskan ke Jalan Senen Raya-Wahidin.

Selanjutnya arus lalu lintas dari Cikini Raya menuju M. Ridwan Rais dialihkan ke kanan Jalan Kwitang Raya, serta kendaraan dari Jalan Kebon Sirih diluruskan ke Jalan Kwitang Raya atau arus lalu lintas dari arah Jalan Kwitang Raya diputarbalikkan kembali ke Jalan Kwitang Raya, serta kendaraan dari Kebon Sirih diluruskan ke Jalan Kwitang Raya

Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih atau Tanah Abang. Arus lalu lintas dari arah Abdul Muis diluruskan ke Jalan Harmoni maupun Fachrudin dan arus lalu lintas dari arah Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Fachrudin begitu juga sebaliknya.

Arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR juga dialihkan oleh Polda Metro Jaya, di sekitar Lapangan Tembak Senayan. Kendaraan massa buruh yang datang dari Jalan Asia Afrika diarahkan balik kembali ke Jalan Asia Afrika atau lurus ke arah Pos Polisi Palmerah.

Selanjutnya untuk daerah Fly Over Senayan, kendaraan massa buruh dari arah timur diarahkan belok kiri ke Jalan Gerbang Pemuda, tidak ada yang lurus menuju depan Gedung DPR/MPR. Kemudian kendaraan massa buruh dari arah selatan atau Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus naik fly over menuju Semanggi atau balik arah melalui kolong fly over menuju perempatan Lapangan Tembak.

Kemudian untuk wilayah Semanggi, kendaraan massa buruh dari arah timur akan diarahkan belok kiri ke arah bundaran Senayan, tidak ada yang lurus ke arah barat. Massa aksi buruh yang membawa kendaraan dari arah selatan akan diarahkan lurus ke arah utara Bundaran HI dan massa dari arah utara diarahkan lurus ke arah Bundaran Senayan.

Polda Metro Jaya juga akan mengalihkan kendaraan dari arah Pos Polisi Palmerah, kendaraan massa dari arah utara atau dari arah pejompongan Manggala diarahkan lurus ke arah Permata Hijau. Kemudian, kendaraan massa dari arah utara diarahkan lurus kearah Permata Hijau.

Selanjutnya, di wilayah sekitar Gelora Bung Karno juga akan terjadi pengalihan arus lalu lintas. Pada titik fly over Senayan dan Ladogi, kendaraan dari arah Semanggi akan diarahkan lurus ke arah Slipi. Kendaraan dari arah Lapangan Tembak diarahkan lurus naik fly over atau belok kiri ke arah Slipi, tidak ada yang memutar di bawah fly over SKAT 2.

Kemudian, kendaraan dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi dan tidak ada yang menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Untuk wilayah pintu V bagian luar atau pintu FX Sudirman, akan terjadi penutupan. Kendaraan dari arah Bundaran Senayan juga akan diarahkan lurus ke arah Semanggi.

Kepolisian mengatakan pihaknya juga akan mengalihkan arus lalu lintas untuk wilayah Bundaran Senayan. Kendaraan yang menuju ke arah Semanggi akan diarahkan masuk ke jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya untuk traffic light Asia Afrika akan ditutup dan diarahkan ke Jalan Pintu V bagian dalam di Senayan.

Kendaraan dari arah selatan atau traffic light Senayan City akan diarahkan lurus ke arah traffic light Lapangan Tembak Senayan. Kendaraan dari arah utara atau dari arah traffic light Lapangan Tembak diarahkan lurus kearah traffic light Senayan City- Jalan Pakubuwono.

Traffic Light Lapangan Tembak

Kendaraan dari arah fly over Senayan diarahkan belok ke kanan arah traffick light Palmerah. Kendaraan dari arah traffick light Palmerah diarahkan belok kiri menuju fly over sekat 2.

Arus sekitar gedung KPK dan Gedung Kemenakertrans

Arus lalu lintas dari jalan Hos Cokroaminoto yang menuju jalan HR. Rasuna Said dari jalur lambat dialihkan ke jalur cepat setelah putaran Garut 29 (layangan Latuharhari). Apabila massa menutup jalur cepat di depan gedung KPK, arus lalu lintas dari Jalan Hos Cokroaminoto atau layang Latuharhari dialihkan ke Jalan Galunggung atau Jalan Kuningan Persada.

Arus lalu lintas dari Jalan HR Rasuna Said menuju Jalan Gatot Subroto arah Cawang (gedung Kemenakertans) diluruskan ke Jalan Mampang Prapatan. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Gatot Soebroto arah Cawang (gedung Kemenakertrans) dialihkan ke kiri Jalan HR. Rasuna Said atau ke kanan Jalan Mampang Prapatan penutupan fly over Kuningan.