Jokowi berlatih tinju - youtube/Presiden Joko Widodo

Bisnis.com, JAKARTA - Selain panahan, futsal serta jogging Presiden Jokowi menjajal olahraga keras, tinju. Meski mengaku melelahkan, Presiden Jokowi menyebut tinju juga menyegarkan.

"Setelah panahan, futsal dan jogging, saya mencoba latihan olah raga baru: tinju. Saya berlatih bersama Pak Abed. Benar-benar melelahkan tapi juga menyegarkan," ujar Presiden Jokowi di kanal khusus Presiden Joko Widodo di jejaring berbagi video Yotube.

"Olahraga tinju ternyata tidak sekadar latihan bertarung. Di dalamnya ada pelajaran tentang kecepatan tubuh, gerak refleks, dan konsentrasi pikiran," lanjut Presiden.

"Satu yang pasti, olahraga tinju membutuhkan ketahanan fisik yang tinggi dan tubuh yang sehat dan bugar, melahirkan pikiran yang jernih," tulisnya.

Unggahan Presiden berlatih tinju serta merta memancing banyak komentar. Hingga pukul 08.00 vlog Presiden bertinju ditonton sebanyak 15.814 kali.

Ada warganet yang mengomentari kecilnya tubuh Presiden hingga warganet meminta agar Presiden menjadikan koruptor sebagai samsak.

Ada juga yang bertanya apakah ajudan bernama Teddy masih single serta satu warganet lainnya mengirim lambang hati untuk sang ajudan Presiden Jokowi.

Berikut sejumlah komentar warganet.

Larakoe Larakoe

Badan boleh kecil tp

Otot Kawat Tulang Baja

Pak Jokowi Hebat Indonesia Bangga

Sehat selalu Bapak

WSCMedia Banten

2018 ini kalau Pak Putin jadi ke Indonesia, coba pakde ajak duel gitu Pak Putin suka bela diri juga

Cerita Erde

Olah raga biar sehat pakDe, karena kami masih membutuhkan Bapak

Btw kalo lagi kesel lumayan Pak de di lampiasin ke tinju

DJ PAKWA PRODUCTIONS

Semangat pak jokowi.

Saya RAJUDIN

KELAS 1 SMK N NIBONG-ACEH UTARA.NAD

Dari Aceh

Achy Junior

Bangga Punya Presiden Gaul Kayak Bapak. Sehat Selalu Pakde

Bang Ginting Manik

mantap pak presiden main tinju

Kopi Media

Hati hati pak de' awas entar kenak pukul.. Lawannya berat bpk gak bakalan sanggup biar kaesang saja'.

Ria Hayati Production

Pak i love pak jokowi, hihi ditunggu2 vlog nya akhirnya kluar juga upload tengah malam ahahah

Marlina Noor

Bapakku hebaaattt

hery channel

Mantap presidenku..

Susilo Ilo

lanjut pak tancep reruuuuus,,,,,!?

Myeza Ahmad

My inspirasi

Sehat" terus yaa Bapak Jokowi,

Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. dalam menjalankan tugasnya Bapak, amin

Safira Sabrina

Keren pak Jokowi

Garry Abdul.j

sheis sheis......sheis huis huis..... mhanthap bugar selalu.barakallah.

redza pratama

pak jokowi itu senyap, langkahnya tidak bisa di deteksi lawan. Diamnya pak jokowi bukan diam kalah tapi sedang mengurung lawan. Kalo menurut gue pribadi vlog kali ini selain olahraga pak jokowi mau menyampaikan kepada lawan "PERTARUNGAN DI MULAI" padahal lawan sudah ngos2an. #jokowi2periode

Panji Pangestu

Semangat pakk

Budiono Sukses

luar biasa Bapak Presiden. semoga selalu sehat dan terus menginspirasi anak bangsa!

M Dimas

Gaya bahasa terutama politik pak jokowi adalah cerminan dr bahasa tubuhnya, non verbal. Krn menimbulkan multitafsir alias bnyk pemahaman sehingga tdk bisa diserang olh lawan politiknya. Kesalahan ahok adalah menggunakan gaya bahasa yg lugas, verbal dan terkesan to the point. Utk memenangkan sebuah politik pakde lbh unggul.

Adhi Saputra

Jangan Lupa Upload Vlog Final Piala Presiden Pak

Ilham Muhammad Ilham

Jika Jokowi sudah berotot dan kuat.

Jokowi menjadi petinju terhebat

di Indonesia.

Menakjubkan!

Aku bangga dengan Jokowi.

Jokowi sebagai pahlawan yang terhebat

di Indonesia.

Rohman Tauladhan

Siap tinju para koruptor pakde, biar negara aman. Maju trus untuk 2 periode.

tegar fery

ninju para koruptoo

wahid setiadi

Nunggu komennya kaesang sama gibran nih...

Tobias Don Bosco

Coba latihan pencak silat sama Mad dog (Yayan Ruhian) pak

bintang harapan

Upercut....huk knan ...huk kirii

Aryz Blegg

Ajudannya diem bae. Coba tinju balik?! dia disuruh balik! Wkwkwk #RispekPresidenku

Gabriel Borneo

Keren pak ajarin dong aku cuma latihan karate

Widodo Ryaz

presiden kebangganku ,.,pak nama kita hampir mirip..nama saya gak ada joko nya

lolololol

TINJU PARA KORUPTOR, PENYEBAR HOAX AGAMA DAN PARA PERUSAK NKRI LAINNYA PAK ! HIDUP TERUS PAK JOKOWI

Zulka Chu

Pak.., tonjok saya dong pak..., klu tonjokan bapak sakit, saya boleh lah bales

Apryanto - B

Pak tolong tinju org2 yg nyebar hoax

Bilangin bapak antek PKI

Bilangin Pak Tito musuh umat islam

Bilangin Bu Mega ngelarang suara takbir Indonesia

Itu tolong ditinju sampai KO Pak

Bila perlu ajak ajudannya tinjuin itu cyber army bawa bawa nama 'muslim'

Patra2nd Guci

Wadaaaw , ga sabar liat Vladimir Putin datang ke Indonesia WEW

Games Games

Persiapan ikut UFC,??

APA AJAH BOLEH.

ahhaha aduh bapak presiden kita ini mantab lah

Madil kudo

Bang teddynya takut2 ninju pak jokowinya...

Rivaldi Tjia

Klo Bapak mah bela Negara

Johan Siregar

#Pak Presiden Jokowi latihan olahraga tinju maksudnya spy para atlit tinju Indonesia harus bisa kembali seperti jamannya petinju Elyas Pical.Ayoo...long hook kanan,jab kiri dan upper cut menjadi pukulan mematikan Presiden Jokowi bagi para lawan politiknya,hehehehe....

Dewi Lestari

Pak ajudannya masih single?

Indra

Weh ada penampakan Motor nya di belakang wkwkwk

izal teguh

Hahahaha,paspampreasnya ga berani ninju,takut sakit pakdenya,sehat terus pakde,biarin anjing menggongong,yg penting indonesia maju....rakyat senang dengan kinerja pakde

kidizle

Main tinju berat pak.

Biar saya saja..

Elis W

Mas teddy

Jordan Hutagaol

Vlog singkat tapi sangat bermanfaat

Yogi SB

Pak samsaknya bisa di ganti sama koruptor ga?

Sumber : youtube