Presiden Joko Widodo (keempat kiri) besama para pemimpin ekonomi negara APEC saat melakukan dialog antara Pimpinan negara ekonomi dengan APEC Business Advisory Council (ABAC) di Da Nang, Vietnam, Jumat (10/11). - ANTARA/Yusran Uccang

Bisnis.com, JAKARTA--Jadwal yang padat mewarnai perjalanan Presiden Joko Widodo ke luar negeri.

Setelah menghadiri Pertemuan ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC di Da Nang, Viet Nam pada 10-11 November 2017, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-31 yang dilaksanakan di Manila, Filipina, Minggu (12/11/2017).

Presiden dan Ibu Iriana bertolak ke Manila, Filipina dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Internasional Da Nang, Viet Nam pukul 09.00 waktu setempat.

Setibanya di Manila, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Shinzo Abe.

Malam harinya, Presiden dan Ibu Iriana menghadiri Special Gala Celebration for The 50th Anniversary of Asean yang dihelat di SMX Convention Center.

Di dalam KTT Asean di Manila, Indonesia akan mengusung upaya peningkatan kerjasama baik antaranggota Asean maupun antara Asean dengan negara-negara mitranya.

“Saya berharap kunjungan kerja ini akan memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga rakyat di Asean serta Asia Pasifik,” ucap Presiden saat akan berangkat menuju Filipina.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Manila, Viet Nam, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah lebih dulu berada di Manila untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri, juga mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi.