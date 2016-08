Bisnis Indonesia 1 September, Seksi Utama: Investasi Properti Kian Seksi

Ahmad Yusuf

Hal 1. PELONGGARAN KREDIT: Investasi Properti Kian Seksi

Kebijakan Bank Indonesia merelaksasi uang muka pembiayaan properti dan kendaraan ber motor bakal meniupkan angin segar bagi emiten pro perti dan perbankan.

SERTIFIKASI HALAL: Apindo Siap Layangkan Surat ke Istana

Dunia usaha akan menyurati presiden dalam waktu dekat terkait dengan keberatannya terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dinilai memberatkan.



Hal 2. Vaksin untuk Populasi yang Menua

Populasi dunia semakin bertambah banyak – dan menua. Populasi lansia sudah hampir melampaui jumlah penduduk yang lebih muda. Pada 2050, jumlah populasi berusia 65 tahun ke atas dapat berjumlah tiga kali lebih banyak dari pada populasi yang berusia di bawah empat tahun. Banyak orang khawatir bahwa beban anggaran pemerintah, sistem layanan kesehatan, dan ekonomi menjadi terlalu besar sehingga tidak lagi dapat dipenuhi pemerintah. Namun, sesungguhnya ada yang dapat dilakukan guna meringankan beban tersebut: yaitu dengan meningkatkan kesehatan para lansia.

MELVIN SANICAS, Program Offi cer dan Global Health Fellow di Bill & Melinda Gates Foundation



Hal 3. PENERBITAN RDPT: Makin Marak Sejak Pengampunan Pajak

Reksa dana penyertaan terbatas berbasis proyek semakin semarak diterbitkan oleh Manajer Investasi terdorong oleh program amnesti pajak dan penurunan suku bunga.



Hal 4. RAPBN 2017: Target PDB Akan Direvisi

Pemerintah memperkirakan koreksi hingga 0,1% pertumbuhan ekonomi dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 5,2%. Estimasi ini disebut sebagai salah satu imbas dari penyesuaian rencana belanja pemerintah.



Hal 5. PAJAK UNTUK APPLE: Akhir Bulan Madu Korporasi AS di Eropa

Putusan Komisi Eropa untuk meminta Apple Inc. membayar pajak tambahan sebesar US$14,5 miliar, atas divisi usahanya di Irlandia, berpeluang menjadi akhir bulan madu perusahaan Paman Sam di surga pajak Eropa.



Hal 6. POLEMIK INTERKONEKSI MEMANAS: XL Berkukuh Terapkan Perhitungan Baru

PT XL Axiata Tbk berkukuh tetap menerapkan revisi biaya interkoneksi sejalan dengan Surat Edaran (SE) No. 1153/M. Kominfo/PI.0204/08/2016 yang terbit pada 2 Agustus, dan berlaku per 1 September.



Hal 7. JALAN TOL: BPJT Buka Prakualifikasi Dua Ruas

Pemerintah memutuskan membuka prakualifikasi dua proyek jalan tol, yakni Probolinggo— Banyuwangi sepanjang 170,36 kilometer dan Semarang— Demak sepanjang 24 kilometer kendati belum mendapat kepastian soal penetapan lokasi.



Hal 8. PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DKI: Realisasi Belum Maksimal

Memasuki akhir triwulan III/2016, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai Rp22,5 triliun atau 37,5% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2016.



Hal 9. USAHA MIKRO KECIL MENENGAH: Strategi Pengembangan Belum Kompak

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sejumlah daerah belum signifikan akibat belum kompaknya strategi dan program yang dijalankan pemerintah daerah, lembaga keuangan dan pelaku usaha.



Hal 10. AMNESTI PAJAK: Kebijakan yang Masih Mengundang Tanya

Arumtyas kebingungan. Kebijakan amnesti pajak yang awalnya tidak terlalu dia hiraukan sekarang memenuhi ruang kekhawatirannya. Apalagi, da lam beberapa hari terakhir, isu itu menjadi viral dan membawa tanya yang semakin membingungkan.



Hal 11. DUGAAN KARTEL AYAM BROILER: Kerugian Capai Rp461 Miliar

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengkalkulasi tindakan apkir dini oleh 12 breeder merugikan kepentingan umum lebih dari Rp461 miliar.



Hal 12. PILGUB DKI JAKARTA 2017: Gerindra Uji Pendamping Sandiaga

Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto memastikan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mendampingi calon gubernur yang diusung, Sandiaga S. Uno.