Bisnis Indonesia 1 September, Seksi Industri: Utilitas Pabrik di Asean 50%

Hal 25. PRODUKSI BAJA DUNIA BERLIMPAH: Utilitas Pabrik di Asean 50%

South East Iron and Steel Institute melaporkan utilitas pabrik baja di Asean saat ini berkisar 50% disebabkan oleh meningkatnya pasokan baja berharga murah akibat kelebihan suplai di pasar global.



Hal 26. PENGAWASAN BARANG BEREDAR: Mayoritas Produk Tak Sesuai Standar

Kementerian Perdagangan menemukan sebanyak 56,04% barang beredar yang dipasarkan di Indonesia masih belum memenuhi ketentuan nasional. Tingginya persentase tersebut disebabkan arus barang impor yang semakin deras yang tak mengikuti aturan di Indonesia.



Hal 27. PERUMAHAN RAKYAT: Perumnas Butuh Penguatan Lanjutan

Pemerintah berencana meluncurkan instrumen hukum baru guna mendukung penguatan peran Perum Perumnas dalam program perumahan rakyat setelah sebelumnya menetapkan PP No. 83/2015.



Hal 28. PUSAT LOGISTIK TERPADU DI PRIOK: Pelindo II Disodori 4 Usulan

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok mengirimkan beberapa usulan seiring dengan rencana PT Pelabuhan Indonesia II menyiapkan fasilitas pusat logistik terpadu di pelabuhan itu.



Hal 29. BISNIS SEWA SIMULATOR: SIMAERO Asia Berburu Cuan di Indonesia

Pertumbuhan industri penerbangan Indonesia yang pesat dari segi penumpang maupun lalu lintas penerbangan ternyata bisa menjadi potensi rantai bisnis yang besar dan menarik investor asing. Salah satunya, penyewaan simulator untuk pelatihan kru yang menerbangkan burung besi tersebut.



Hal 30. LELANG PANAS BUMI: 14 Perusahaan Berebut Dua Aset Chevron

Sudah ada 14 perusahaan yang tertarik untuk mengikuti lelang dua aset wilayah kerja panas bumi atau geothermal milik PT Chevron Pacific Indonesia yang terletak di Garut dan Bogor Jawa Barat.



Hal 31. KOLABORASI PEMERINTAH & PELAKU USAHA: Pebisnis Minta Dilibatkan dalam Gugus Tugas

Pelaku usaha perikanan mengusulkan pembentukan gugus tugas yang melibatkan mereka untuk mengakselerasi pelaksanaan Instruksi Presiden No 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.



Hal 32. PENCAPAIAN JULI: Impor Mobil Utuh Turun

Kinerja impor mobil utuh selama Juli tahun ini hanya sekitar 5.374 unit, amblas 20% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sekitar 6.729 unit.