Bisnis Indonesia 31 Agustus, Seksi Utama: PERKEMBANGAN AMNESTI PAJAK, Terlalu Pagi Dibilang Gagal

Hal 1. PERKEMBANGAN AMNESTI PAJAK: Terlalu Pagi Dibilang Gagal

Kalangan pengusaha justru menepis kekhawatiran sejumlah pihak bahwa amnesti pajak akan mengalami kegagalan. Sementara itu, pemerintah membentuk gugus tugas untuk menyisir wajib pajak besar.

LELANG PLTGU JAWA 1: 4 Konsorsium Berebut Muara Tawar

Empat konsorsium resmi mengikuti lelang Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa I se telah seluruhnya menyerahkan dokumen persyaratan ke PT Perusahaan Listrik Ne ga ra (Persero), Kamis (25/8) lalu.



Hal 2.OPINI:Mewujudkan Anggaran Negara yang Realistis

MAKMUN SYADULLAH Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

“Kebijakan pemotongan anggaran yang ditempuh Sri Mulyani dapat menjadi tonggak baru dalam politik anggaran di Indonesia”



Hal 3.DAMPAK PENJUALAN OTOMOTIF: Premi Asuransi Umum Tumbuh Mel ambat

Belum pulihnya penjualan kendaraan bermotor sepanjang tahun ini memberi dampak bagi pelaku industri asuransi umum. Pendapatan premi semester I/2016 mencapai Rp30,38 triliun, tumbuh 8,2% dibandingkan dengan nilai premi periode sama tahun lalu sebesar Rp28,08 triliun.



Hal 4. BASIS DATA TERPADU: Penyaluran Subsidi Akan Lebih Akurat

Pemerintah memastikan efektivitas penyaluran subsidi berbasis rumah tangga dengan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan untuk program tahun depan.



Hal 5. ACUAN THE FED: Menunggu Data Pekerja AS

Gubernur Bank Sentral AS Janet Yellen boleh saja me yakini data tenaga kerja Negeri Paman Sam itu menunjukkan kekuatannya, sehingga suku bunga acuan dapat dinaikkan pada tahun ini. Namun, me nilik sejarah, data tenaga kerja Agustus hampir se lalu mengecewakan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir.



Hal 6. BISNIS SELULAR: Pemberlakuan Biaya Interkoneksi Ditunda

Penetapan biaya interkoneksi yang turun antar-operator seluler sebesar 26% bisa dipastikan tertunda pelaksanaannya per 1 September hingga menunggu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali dari China.



Hal 7.JALAN TOL: Jabar Tak Tertarik Kelola Cisumdawu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat menjual saham badan usaha milik daerah, yakni PT Jasa Sarana dalam konsorsium jika memenangi lelang investasi proyek jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan atau Cisumdawu.



Hal 8.PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH: DKI Ajukan 9 BUMD

Sebanyak sembilan badan usaha milik daerah atau BUMD DKI Jakarta diusulkan mendapat suntikan modal melalui skema penyertaan modal pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.



Hal 9. INVESTASI DI SULAWESI SELATAN: Pemodal Diarahkan Gandeng Riset Perguruan Tinggi

Pengembangan investasi di berbagai sektor usaha di Sulawesi Selatan akan diarahkan dengan melibatkan riset perguruan tinggi untuk menunjang kegiatan bisnis di 4 TERGENANG AIR provinsi tersebut.



Hal 10. LUNCH WITH CEO:DIREKTUR UTAMA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK. ARVIYAN ARIFIN: ‘Transformasi Harus Segera’

Bekal prestasi mentereng di industri perbankan tidak serta merta memudahkan Arviyan Arifin memimpin PT Bukit Asam (Persero) Tbk. di badan usaha milik negara (BUMN) itu. Dirinya harus mengemban tugas berat menjaga kinerja baik perusahaan saat harga batu bara kurang menguntungkan



Hal 11.TANGGAPAN PERMOHONAN PKPU: Indosat Arahkan ke Arbitrase

PT Indosat Tbk. menyatakan sengketa utang dengan PT Lintas Teknologi Indonesia seharusnya diselesaikan melalui jalur arbitrase sesuai perjanjian perdamaian yang disepakati.



Hal 12.DINAMIKA PILGUB DKI JAKARTA:Mulai Panas di Partai Mega

Dinamika politik di tubuh PDI Perjuangan semakin menarik menyusul dicopotnya Plt. Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.