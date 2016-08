Langgeng Wibowo

Hal 1. PROGRAM AMNESTI PAJAK: Ken 'Membalas' Viral

Obrolan di grup whatsapp Jumat (26/8) ramai. Salah satu ang gota grup ada yang melempar pertanyaan terkait dengan program peng ampunan pajak yang di gelar pemerintah. “Ada yang sudah ikut TA , prosesnya lama enggak,” kira-kira begitu pertanyaan dari satu anggota.

PEMANGKASAN DAU: Daerah Kaji Proyek & Belanja Pegawai

Sejumlah daerah mulai mengkaji proyek-proyek infrastruktur prioritas, sedangkan sisanya memangkas pos anggaran belanja pe gawai seiring dengan penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum dari 169 daerah seni lai total Rp19,41 triliun.

KOLABORASI MENUJU EVOLUSI

Evolusi. Kata ini dapat dipakai meng gam barkan perkembangan teknologi jasa ke uangan di Tanah Air sejalan dengan pe satnya inovasi yang tercipta. Pada 1950-an, teknologi jasa keuangan yang men cuat baru sekadar kartu kredit dan ATM. Per kembangannya terus berlanjut hingga akhir 1990-an yang mulai mema suki era Internet dan elec tronic commerce. Sebut saja layanan internet bank ing dan si tus broker saham dalam jaringan alias on line.



Hal 2.OPINI:Siaga Satu Implementasi AEoI

IRA FEBRIANA SARI Praktisi Akuntansi dan Perpajakan

Implementasi AEoI secara global diharapkan dapat mempersempit ruang petualangan tax evaders dan pelaku money laundering lainnya.



Hal 3.UNDERWRITER LOKAL: Mandiri Sekuritas Masih Unggul

PT Mandiri Sekuritas menjadi satusatunya perusahaan sekuritas lokal yang masuk kelompok tiga besar terunggul di bisnis penjaminan emisi obligasi sekaligus bisnis mandat ekuitas dan rights issue.



Hal 4. CUKAI HASIL TEMBAKAU: Sulitnya Mencari Titik Temu

Jarum jam sudah menunjukkan pukul 23.00 WIB, pada pertengahan Agustus 2016, tetapi Vitus Pehan belum juga mengatupkan matanya untuk beristirahat. Tangannya sesekali mengelus-elus layar ponsel pintar untuk berkomunikasi dengan teman-temannya.



Hal 5. VAPE KIAN POPULER: Industri Rokok Pantang Menyerah

Baru-baru ini di Indonesia, isu harga rokok yang akan dinaikkan menjadi Rp50.000 telah menjadi topik perdebatan yang cukup panas di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini tak lepas dari masih tingginya jumlah perokok di Indonesia



Hal 6.BIAYA INTERKONEKSI: Kemkominfo Akui Posisi Operator Berbeda Tajam

Di tengah-tengah terus berlanjutnya polemik terhadap kebijakan penurunan biaya interkoneksi, pemerintah akhirnya memanggil petinggi operator yang mewakili dua kubu yang ber seberangan



Hal 7.PENGHEMATAN KEMENTERIAN PUPR: Proyek Tahun Jamak Disusun Ulang

Sejumlah proyek konstruksi tahun jamak terancam mengalami penyusunan ulang setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat penugasan untuk me laku kan penghematan senilai Rp6,98 triliun.



Hal 8. PENERIMAAN PAJAK DAERAH: DKI & Sumut Optimistis, Sulut Ketar-Ketir

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengusulkan untuk menaikkan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp800 miliar, yakni dari semula Rp32,01 triliun menjadi Rp32,8 triliun pada pembahasan APBDPerubahan 2016.



Hal 9. PROGRAM 2 JUTA SAPI KALTIM: Pengusaha Sawit Keberatan

Mayoritas pengusaha kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur enggan terlibat dalam pembelian dan pemeliharaan sapi dalam rangka program dua juta ekor sapi pada 2018.



Hal 10. LAPORAN KHUSUS:POROS MARITIM: Apa Kabar Proyek Tol Laut?

Proyek tol laut telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.



Hal 11.MEREK K-FEE DIHAPUS: Produsen Relaxa Siapkan Kasasi

Agel Langgeng, produsen kembang gula dan biskuit, akan memikirkan kemungkinan kasasi setelah merek K-fee dinyatakan dihapus dari daftar umum oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.



Hal 12.PENYUSUNAN APBN 2017: Benahi Titik Rawan Penyalahgunaan

Pemerintah bersama DPR dan lembaga pengawas negara lain berkomitmen membenahi proses perencanaan anggaran belanja negara dengan menghambat titik-titik yang berpotensi rawan untuk disalahgunakan.