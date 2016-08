Bisnis Indonesia 30 Agustus, Seksi Market: Desi Arryani Pimpin JSMR

Langgeng Wibowo

Seksi Market



Hal 13.JELANG HOLDING JALAN TOL & KONSTRUKSI: Desi Arryani Pimpin JSMR

Nahkoda perusahaan jalan tol milik negara, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berganti orang setelah dua direktur yakni Adityawarman dan Achiran Pandu Djajanto diberhentikan dari jabatan Direktur Utama dan Direktur Operasional



Hal 14. SENTIMEN THE FED: Investor Asing Wait and See

Pernyataan hawkish Gubernur Federal Reserve Janet Louise Yellen pada akhir pekan lalu membuat investor asing melepas portofolio di lantai bursa. Pelaku pasar asing mengambil langkah wait and see.



Hal 15. DAMPAK AMNESTI PAJAK: Efek Domino Untuk BUMN Konstruksi

Amnesti pajak tampaknya menjadi harapan bagi banyak pihak, termasuk emiten badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi. Asa lainnya datang dari janji pemerintah yang akan menyuntik modal emiten sebesar Rp11,15 triliun



Hal 16.HARGA EMAS: Batu Kuning Masih Tertekan

Harga emas jatuh pada level teren dah dalam sebulan terakhir akibat respons investor dari pidato Gubernur Federal Reserve yang berencana untuk menaikkan suku bunga AS lebih cepat.



Hal 21. KOORDINASI MANFAAT BPJSKES: Pelaku As uransi Akan Tunda Skema CoB

Pelaku industri asuransi bakal menunda penerapan skema koordinasi manfaat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJSKes lantaran keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam skema tersebut.



Hal 22. PENDANAAN MULTIFINANCE: Nilai Pinjaman Terus Menurun

Nilai pinjaman yang diterima multifinance terus menurun hingga pertengahan 2016 kendati kucuran dari perbankan dalam negeri terus bertumbuh.



Hal 23. PENGAMPUNAN PAJAK: BCA Dominasi Pengumpulan Dana Tebusan

Sejak program pengampunan pajak bergulir pada 1 Juli 2016, dana tebusan dari deklarasi maupun repatriasi mulai mengalir ke industri perbankan di Tanah Air.



Hal 24. PINJAMAN BILATERAL: Bank Mandiri Cari Utang Hingga Rp26 Triliun

Bank Mandiri (Persero) Tbk. bakal mencari sumber pendanaan untuk ekspansi tahun depan yang berasal dari pinjaman bilateral lembaga keuangan luar negeri senilai US$1 miliar—US$2 miliar.