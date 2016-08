KTT 2016: Jokowi Dijadwalkan Hadiri Pertemuan Puncak G20 & B20 di China

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelompok negara G20.

"Sebagai pemimpin negara ke-16 dengan ekonomi terbesar di dunia, Presiden Jokowi akan hadir dalam KTT G20 di Hangzhou," kata Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Soegeng Rahardjo pada resepsi peringatan HUT ke-71 Republik Indonesia di Shanghai seperti dikutip Antara, Sabtu (27/8/2016).

Pertemuan puncak KTT G20 diselenggarakan di Hangzhou, Provinsi Tiongkok, pada 4 hingga 5 September 2016.

Dubes Soegeng mengatakan peran aktif Indonesia dalam G20 merupakan refleksi komitmen Indonesia sebagai pemain utama di kawasan, yang selalu memberikan kontribusi positif untuk menciptakan serta memelihara perdamaian, stabilitas keamanan dan kemakmuran.

"Di satu sisi, kehadiran Presiden Jokowi pada pertemuan puncak G20 menjadikan kunjungan ketiganya di Tiongkok, setelah dipercaya sebagai Presiden pada 2014. Tentu ini akan menjadi tonggak pula bagi peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, keamanan, dan hubungan antarmasyarakat kedua bangsa," katanya.

Berdasar keterangan resmi yang diterima Antara, Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Hangzhou pada Jumat (2/9/2016) siang dan langsung mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok XI Jinping.

Selanjutnya pada Sabtu (3/9/2016), Jokowi dijadwalkan bertemu dengan komponen masyarakat Indonesia di Shanghai dan sekitarnya. Pada hari yang sama Presiden Jokowi dijadwalkan berbicara pada forum "Business-20" atau B20.

Kelompok 20 yang mewakili dua pertiga populasi, memproduksi 85% produk domestik bruto (PDB) dunia dan menguasai 75% perdagangan dunia. Indonesia sendiri telah menjadi anggota G20 sejak 2009 dan tidak pernah absen mengikuti forum tahunan tersebut.

KTT G20 2016 bertemakan "Towards an Innovative, Invigorated, Interconnected, and Inclusive and Interconnected Development".